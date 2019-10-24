قالت رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، إن التدريب جاء إيمانا منا بدورنا كدولة في قارة إفريقيا، وقد أثبتنا على الأرض أنها تجربة ناجحة، وأننا نحب هذا المكان ونريد بناء الإنسان.

وأضافت راغب، خلال حفل تخريج الدفعة الثانية من البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الأفريقي للقيادة، أنهم يدربون 10 دفعات ومكملين حتى ألف، فكل دفعة 100 طالب وطالبة من مختلف دول إفريقيا "وهدفنا لما نكمل 10 دفعات، وسيكون هناك تمثيل عادل لكل الدول الإفريقية".

وأوضحت أن التدريب يهدف إلى تعلم القيادة والتنمية المستدامة وكان هناك زيارات ميدانية للطلاب لمشاريع قناة السويس وكبرى المشروعات القومية، وهذا أفضل ما يتحدث عنا أو حتى يعود المتدربين لبلدانهم ويحكون عن بلادنا.