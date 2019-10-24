أصيب مدير مدرسة في مركز الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الخميس، خلال مشاجرة نشبت مع بعض طلاب التعليم الفني على أحد المقاهي، بمدينة موط.

وتلقى اللواء هشام لطفي، مدير الأمن، إخطارًا، من قسم شرطة الداخلة، يفيد بإصابة "م. ع" 58 سنة، مدير مدرسة، مقيم بإحدى قرى مركز الداخلة، بجرح قطعي في الرأس، واشتباه ما بعد الارتجاج، في واقعة تعدٍّ من بعض الطلاب كانوا يجلسون على مقهى بمدينة موط.

ونقل مدير المدرسة إلى مستشفى الداخلة العام، وحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة لمباشرة التحقيق‎.

وتعود أحداث الواقعة، عندما كان مدير إحدى المدارس بمركز الداخلة، يجلس على إحدى الكافيتريات بمدينة موط، ومعه وزوجته، وفي أثناء ذلك، حدث تراشق بالألفاظ البذيئة بين طلبة بعض مدارس التعليم الفني الهاربين من المدرسة خلال جلوسهم على الكافيتريا ذاتها.

مدير المدرسة لم يعجبه الوضع، وعندما نصح الشباب بعدم التلفظ بتلك الألفاظ، وأن ذلك عيبا، فوجئ بهجومهم عليه بالكراسي والضرب والشتائم، وأحدهم ضربه بحديدة على رأسه، ونقل إلى مستشفى موط العام، وأجريت له جراحة.

وأعلن اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، أنه أصدر تعليماته بتشكيل لجان للمرور على المقاهي ومحلات الـ"بلاي ستيشن" خلال أوقات العمل الرسمية بمدارس المحافظة، وإغلاق التي يتواجد بها الطلاب، وذلك بهدف تحقيق الانضباط، وانتظام العملية التعليمية.

وأوضح المحافظ، أنه وجه بتشكيل اللجان، بالاشتراك مع قوات الشرطة، ومسئولي التربية والتعليم، بجميع الوحدات المحلية بالمحافظة.