قالت الفنانة زيزي عادل، إنها عُرفت لدى الكثير من الجمهور، قبل طرح أي ألبوم أو أغنية لها، وذلك من خلال برنامج "ستار أكاديمي": "أنا كنت معروفة عند الناس من ستار أكاديمي من قبل ما أعمل أي أغاني، حاجة حلوة أوي أما يكون الواحد معروف ومشهور من قبل ما يعمل حاجة ناجحة".

وأضافت زيزي عادل، خلال حوارها في برنامج "شريط كوكتيل"، الذي يُعرض على شاشة "الحياة"، مع الفنان هشام عباس، أن برنامج ستار أكاديمي يُشعر المشاركين فيه وكأن الجمهور يعيش معهم: "ستار أكاديمي برنامج بيخلي الناس تخش جواك، وتشوف تفاصيل حياتك اليومية".

واستطردت: "الناس بتشوفك وأنت بتاكل، وأنت بتشرب، وأنت بتهزر، وأنت بتنام، حسيت إن الناس عايشين معانا، عشان كده عرفوني من قبل ما أغني".