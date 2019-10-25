قالت سحر سلطان، مدير إدارة التمويل متناهي الصغر بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، إن المشروعات متناهية الصغر عبارة عن قرض صغير جدا يبدأ من 500 جنيه ويصل إلى 25 ألف جنيه لمن ليس لهم أوراق رسمية و100 ألف جنيه لمن يمتلك أوراقا رسمية.

وأضافت سلطان، خلال استضافتها ببرنامج "اليوم" الذي تقدمه الإعلامية سارة حازم على شاشة "dmc"، أن من يحصلون على تمويل بمبالغ قليلة جدا لا يصلون إلى الجهاز عن طريق البنوك، وإنما عن طريق مؤسسات المجتمع المدني التي تعمل معهم عن قرب والجمعيات الأهلية.

وتابعت أن أعدادا كبيرة تتقدم للحصول على الحد الأدنى (500 جنيه) لأنهم يتقدمون عن طريق الجمعيات ثم يردونها مباشرة ثم يسحبون من الجمعيات مرة أخرى، بتمويل أكبر.

واستطردت: "المستفيد من متناهي الصغر يتم الوصول له عن طريق الجمعيات والجمعية بتتقدم لأحد فروع الجهاز الـ 33، ولازم يكون عندها ترخيص مزاولة نشاط متناهي الصغر، وتكون عندها 3 قوائم مالية ولها أرباح ولها نشاط في محيطها وتتقدم للمكتب وتواصل معها وبندرسها وبنعمل عليها الاستعلام لازم".

وأوضحت: "التمويل مش بيروح مرة واحدة لكن على 4 شرائح ونتأكد أنها استخدمت الشريحة الأولى بجدية واستخدام صحيح ونتابعها ونتابع مشاريعها وكيف وضعت أموال الشريحة الأولى".

وعن المشروعات متناهية الصغر أوضحت أن أغلبها مشروعات إنتاجية كالخياطة، لأن التمويل متناهي الصغر تستخدمه في الغالب السيدة المعيلة التي تعمل داخل منزلها.