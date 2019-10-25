الإتربي: الحزن والانكسار والتوتر من عوامل الإصابة بالأزمات القلبية

أكد الدكتور عادل الإتربي أستاذ أمراض القلب والأوعية الدموية، وجود علاقة وثيقة بين التوتر وأمراض القلب: "أول ما يبقى الواحد يتوتر ضربات القلب بتسرع وفيه ارتباط شديد بين التوتر وأمراض القلب".

وأوضح الأتربي خلال لقائه مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، أن هناك مرضا يصيب القلب بأزمات قلبية نتيجة للحزن والانكسار بالرغم من عدم وجود أمراض قلبية.

وشدد الأتربي على أهمية علاج ضغط الدم المرتفع وارتفاع السكر والسمنة، محذرا من كارثية التدخين ووجوب التخلص منه، مشيرًا إلى أن أمراض القلب هي السبب الأول للوفاة على مستوى العالم أجمع.

وأشار الأتربي إلى أن مرضى القلب يتعرضون للموت أكثر من الموتى نتيجة حوادث السيارات ومرضى السرطان، مشيرًا إلى أن أكثر من 40% من المصريين فوق سن الـ40 عاما مصابون بأمراض الضغط بعدد يصل لـ30 مليون مصري، معتبرًا أن الرقم وصل لمستوى خطير، ناصحًا المواطنين: "أي ضغط فوق 140/90 لازم أعالجه".