قدم الدكتور عادل الإتربي أستاذ أمراض القلب والأوعية الدموية، بعض النصائح المهمة للحفاظ على سلامة القلب، وذلك خلال لقائه مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "mbc مصر".

ونصح الأتربي بضرورة الامتناع عن التدخين للحفاظ على سلامة القلب، مشددًا على أهمية ممارسة الرياضة بشكل يومي حتى لو كان مجرد السير حول العمارة التي تسكن فيها أثناء الذهاب والعودة من العمل.

ونصح أستاذ أمراض القلب من يذهب للعمل بسيارته أن يركنها بعيدًا عن مقر عمله بمسافة تصل لـ500 متر وأن يمشي هذه المسافة بشكل يومي، مشددًا على أهمية الرياضة لعلاج أمراض القلب.

وشرح الأتربي معنى "حرقة الدم"، مشيرًا إلى أنه نوع من الانفعال الشديد والذي يصحبه ارتفاع ضربات القلب وارتفاع شديد في الضغط ويسبب أزمات قلبية وجلطات في المخ.