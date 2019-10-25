شهدت منطقة الهانوفيل غرب الإسكندرية، اليوم، غرق عددٍ من الشوارع في مياه الأمطار منها شارع الهانوفيل وخيرالله والببطاش، والتي هطلت بغزارة دون توقف، نظرًا لحالة الطقس السيئ التي تمر به المحافظة على مدار يومين.

وتلقت غرفة عمليات حي العجمي بلاغًا من الأهالي، بغرق شوارع عديدة في نطاق الحي، وارتفاع المياه بمعدلات لا تمسح بمرور المارة والمرور، ومن المقرر إرسال سيارات كسح لشفط المياه، وتسيير الحركة بطريق "إسكندرية - مطروح"، خصوصًا أنها من المناطق الحيوية في المدينة.

ورفعت محافظة الإسكندرية حالة الطوارئ القصوى، لاستقبال النوة العنيفة والأمطار الغزيرة.