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ضبط ورشتين لتصنيع أسلحة في أسيوط

ضبط ورشتين لتصنيع أسلحة في أسيوط

السيطرة على حريق بورشة نجارة بشبين القناطر

السيطرة على حريق بورشة نجارة بشبين القناطر

متزوج من اثنين.. انتحار عامل لعدم قدرته على دفع 18 ألف جنيه نفقة للأولى

متزوج من اثنين.. انتحار عامل لعدم قدرته على دفع 18 ألف جنيه نفقة للأولى

4 ملايين جنيه لتجديد شبكات مياه الشرب بمنطقة مجاهد بالبحر الأحمر

4 ملايين جنيه لتجديد شبكات مياه الشرب بمنطقة مجاهد بالبحر الأحمر

"رويترز": إيني أعلنت عن كشف جديد في خليج السويس

"رويترز": إيني أعلنت عن كشف جديد في خليج السويس

عاجل.. السيستاني يدعو لضبط النفس لتجنب الفوضى في العراق

عاجل.. السيستاني يدعو لضبط النفس لتجنب الفوضى في العراق

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فيديو.. الأرصاد: الحرارة انخفضت 4 درجات عن معدلها الطبيعي

فيديو.. الأرصاد: الحرارة انخفضت 4 درجات عن معدلها الطبيعي

9 قروش حصيلة تراجعات الدولار في أسبوع.. والذهب يفقد جنيهين

9 قروش حصيلة تراجعات الدولار في أسبوع.. والذهب يفقد جنيهين

أبرزها "قمح مصاب بالحشرات ولحوم مخالفة".. الحكومة تنفي 10 شائعات

أبرزها "قمح مصاب بالحشرات ولحوم مخالفة".. الحكومة تنفي 10 شائعات

الدولة تواجه مأساة اللقطاء

الدولة تواجه مأساة اللقطاء

100 متر بين الحياة والموت.. عم ضحية أمطار الغربية يروي قصة وفاتها

100 متر بين الحياة والموت.. عم ضحية أمطار الغربية يروي قصة وفاتها

"في وش المدفع".. أسباب الطقس السيء الذي يضرب الدلتا غدا

"في وش المدفع".. أسباب الطقس السيء الذي يضرب الدلتا غدا

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