قالت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن المناقشات التي جرت على هامش المنتدى الاقتصادي الأفريقي الروسي تبنت العديد من القضايا، موضحة أن العلاقات المصرية الروسية تمتد لفترات تاريخية طويلة في العديد من المجالات السياسية، الاقتصادية، والثقافية مشيرة إلى تقدم روسيا في العلوم والتكنولوجيا وما تمتلكه من المصادر التي يمكن تقديمها لدعم الدول الأفريقية.

وأكدت أن مصر لديها برنامج إصلاح اقتصادي قوي بدأت نتائجه الإيجابية تتجلى، حيث بلغ معدل النمو 5.6٪ مشيرة إلى أن مصر تمتلك العديد من المناطق الاقتصادية، لافتة إلى المنطقة الصناعية بقناة السويس والتي من المستهدف إطلاق المنطقة الصناعية الروسية بها حيث تشارك العديد من الشركات بصناعتها في مصر، موضحة أن تلك المنطقة الاقتصادية ستستفيد من خلال تصدير المنتجات الروسية من اتفاقيات التجارة الحرة بين مصر ودول الاتحاد الأفريقي والكوميسا، ما يسهم كذلك في توفير الاستثمارات الأجنبية في مصر كما تسهم في تعزيز فرص العمل وعدد العمال.

وأضافت أن المناقشات تطرقت إلى تعزيز التعاون بين الجامعات المصرية والروسية، موضحة أن العديد من الروس يدرسون العربية ومن المصريين من يدرسون الروسية مؤكدة على أهمية تعزيز الشراكة مع الجامعات الروسية، لتقدم تلك الجامعات في مجالات العلوم والتكنولوجيا والأقمار الصناعية كما لفتت إلى أهمية الشراكة بين مصر وروسيا في البحث العلمي.

وأوضحت أن المنطقة الصناعية الروسية المستهدف إطلاقها ستضم نحو 24 صناعة، مشيرة إلى أهمية تلك المناطق الاقتصادية والتي يمكنها الاستفادة من انخفاض أو عدم وجود تعريفات جمركية.

وأضافت أن مصر لديها العديد من المحفزات للاستثمار بها و للاستثمارات الأجنبية، لافتة إلى الدعم التكنولوجي والقيمة المضافة للصناعات إلى جانب إمكانية الحصول على تخفيض على الضرائب، متابعة أن قانون الصناعات الجديد يتضمن العديد من المحفزات ولعل أبرزها يتمثل في تبسيط الإجراءات.

وتناولت الحديث حول إطلاق أول صندوق سيادي مصري لتدخل ضمن قائمة الدول الأفريقية التي تمتلك صناديق سيادية، والذي يطمح للتعاون مع صندوق الاستثمارات العامة الروسي في الدعم بالاستثمارات والتمويل.

وتابعت أن مصر بوابة للدول الأفريقية، مؤكدة أن مصر الآن جاهزة للاستثمار بها موضحة أن الفترة الأخيرة شهدت ضخ الاستثمارات في العديد من القطاعات لتطويرها من شبكة الطرق والكهرباء وغيرها، مشيرة إلى جهود الدولة في الاستثمار بالعنصر البشري باعتباره السبب الرئيسي لكل أنواع التنمية واستدامة المشروعات.

جاءت تصريحات وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، على هامش مشاركتها في أعمال المنتدى الاقتصادي الروسي الأفريقي وأول قمة روسية أفريقية.