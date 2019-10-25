ارتفعت إيرادات فيلم Maleficent: Mistress of Evil في أسبوعه الأول بدور العرض السينمائي لتصل إلى 163 مليون دولار حول العالم، بينما جاءت إيرادات الفيلم محدودة على المستوى المحلي فلم يحقق سوى 45 مليون دولار، وفقا لتقرير موقع "موجو بوكس أوفيس".

تبدأ أحداث الجزء الثاني بعد 5 سنوات من الجزء الأول للفيلم، الذى يدور حول الساحرة الشريرة من أحداث فيلم التحريك Sleeping Beauty، وحقق الجزء الأول إيرادات وصلت إلى 758 مليون دولار حول العالم، وكان من المقرر أن يتم طرح الجزء الثاني في مايو 2020، لكن "ديزني" قامت بتبكير موعد عرض الفيلم.

"Maleficent: Mistress of Evil" من بطولة أنجلينا جولي، وإيلي فانينج، وسام ريلي، وإيميلدا ستونتون، وإخراج يواخيم رونينج.