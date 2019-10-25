أكد عدد من السياسيين أن الإعلام الغربي يتبنى قضايا الإسلام السياسي والجماعات المتطرفة، رغم تزايد قضايا الإرهاب في الغرب، بهدف تنفيذ مخطط تفتيت الشرق الأوسط من خلال بث العنف.

وقال ياسر الهضيبي، نائب رئيس حزب الوفد، لـ"الوطن"، إن هناك منابر إعلامية غربية وعلى رأسهم شبكة BBC البريطانية تتبنى خطاب الإسلام السياسي وبث العنف ودعمه في منطقة الشرق الأوسط بهدف تحقيق مصالحها وعدم استقرار المنطقة.

وأضاف: أن هذه المحطات تدعم التنظيمات الإرهابية في الدول العربيةـ وقدمت غطاء إعلاميا للميليشيات المسلحة على الرغم من أوروبا كانت أكثر المتضريين من العمليات الإرهابية على أرضها.

وتابع أن ما تقوم به BBC من عدم مهنية ليس بجديد عليها فلها تاريخ حافل من العداء للدولة المصرية، وتقدم غطاء إعلاميا للجماعات المتطرفة في سيناء ودعم التنظيمات الإرهابية في سوريا وليبيا.

ونوه إلى أن هذه المحطة مشبوهة وفقدت مصداقيتها في الشارع العربي، لأن بعض القائمين عليها لهم انتماءات لجماعة الإخوان الإرهابية، ودائما ما تتبع سياسات معادية لاستقرار الدول العربية.

وبدوره، أكد موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، أن القناة البريطانية دآبت على الترويج لأكاذيب جماعة الإخوان الإرهابية، وتبني خطاب الإسلام السياسي الذي تعمل من خلاله على بث العنف في المنطقة.

وأضاف "موسى"، لـ"الوطن"، أن القناة لا تراعي المهنية تجاه ما تنقله عبر شاشاتها فقد تورطت خلال الفترة الماضية على تأجيج الصراع داخل الدول العربية، والتحريض ضد الدولة المصرية والهجوم على قياداتها من خلال الأكاذيب.

وتابع أن هجوم BBC على القيادات المصرية ليس جديد، متابعا: أذكر موقف الرئيس الراحل جمال عبد الناصر من هذه القناة غير المهنية عندما هاجمت الدولة المصرية أثناء الاحتلال البريطاني.

وتابع أن هذه القناة تعبر عن الجماعات المتطرفة، وتمثل غطاء إعلامي لها، وتعمل على تزييف الحقائق وبث الشائعات من خلال نشر تقارير لا تراعي فيها الشفافية والمصداقية.

وفي السياق ذاته، قال الدكتور صبحي عسيلة، الخبير السياسي بالمركز المصرى للدراسات الاستراتيجية، لـ"الوطن"، إن شبكة BBC تتبع سياسة الكذب وتدليس الحقائق، وأصبحت منصة إخوانية للهجوم على الدولة المصرية وقياداتها.

وأضاف: أن القناة البريطانية متحالفة مع جماعات إرهابية كارهة للدولة المصرية، واعتادت على استضافة أعداء الوطن لتشويه صورة القيادة المصرية، وهي تخدم أغراض سياسية لأعداء الوطن.

وتابع أنها تخوض معركة سياسية ضد مصر، ويتم توجيهها من قبل أعداء الوطن في بث الأكاذيب ونشر الشائعات بهدف بث العنف وهدم استقرار الدولة المصرية.