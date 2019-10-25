صرح المهندس يحيى صديق، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر، بأنه جارٍ العمل لإحلال وتجديد شبكات مياه الشرب بمنطقة مجاهد، بتكلفة تقديرية تبلغ نحو 4 ملايين جنيه، وذلك لتأمين ورفع جودة مياه الشرب التي يتم ضخها لأهالي المنطقة وتحسين كميات ضخ المياه.

وأشار المهندس يحيى صديق إلى أن فرق التشغيل والصيانة تواصل عملها بشكل مستمر، للإنتهاء من إحلال وتجديد شبكات المياه بعدة مناطق، حيث يجرى استبدال الخطوط القديمة بخطوط "upvc" جديدة مطابقة للمواصفات القياسية لضمان جودة المياه التي تصل إلى المواطنين، وعمليات الإحلال والتجديد تستهدف تأهيل الشبكات لاستيعاب ضخ المياه طوال 24 ساعة حيث من المقرر القضاء على نظام المناوبات بكافة المناطق.

وأضاف صديق أن الإدارة العامة للمعامل تقوم بالإشراف الكامل على المياه المنتجة، بدءاً من خروجها من المحطات وحتى وصولها للمواطن بجانب تواجد كيميائيين في أماكن الضخ لإجراء تحليل لعينات المياه من خلال 9 معامل فرعية و 5 معامل متنقلة، وكذا إنشاء نقط لحقن الكلور والتطهير والتعقيم الدوري للشبكات والخزانات الرئيسية.