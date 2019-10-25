ترصد "الوطن" ما حدث في الإسكندرية خلال الـ24 ساعة الماضية، بعد تعرضها لموجه من الطقس السيىء، حيث اجتاحت أمطار غزيرة مصحوبة ببرق ورعد سماء المدينة الساحلية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، مع هبوب رياح شديدة، بجميع أحياء المحافظة، تسببت في تراكم المياه بعدد من الشوارع، وتعطل الحركة المرورية، وسط تخوفات المارة بالطريق العام، وذلك بسبب الطقس السئ التي تتعرض له المحافظة خلال 72 ساعة الماضية وتستمر للغد.

وتباينت ردود أفعال المواطنين بالإسكندرية حول سقوط الأمطار بمناطق متفرقة بالمحافظة وسط فرح واستبشار بالمطر، فيما كتب إياد أحمد عبر حسابه على مواقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك": "يا ريت ناخد بالنا في الشوارع ومانقربش لعواميد الكهربا أهم حاجة لعدم التعرض للصواعق الكهربائية بسبب إرتفاع مياه الأمطار".

ماس كهربائي بعمود إنارة يثير الذعر بين أهالي الإسكندرية

وأصيب سكان شارع الشركة العربية، بمنطقة أبو سليمان، بحي شرق، بالذعر بسبب ماس كهربائي فى عمود إنارة بالشارع المذكور، أسفر عن إشعال النيران بالأسلاك داخل العامود وتناثرت الشظيات على المارة بالطريق العام، بسبب الأمطار.

غرق الشوارع الرئيسية بسبب مياه الأمطار

حيث شهد طريق أبوقير وإسكندرية مطروح، أحدى الشوارع الرئيسية بشرق وغرب الإسكندرية، غرق العديد من الشوارع وإرتفاع منسوب المياة بمعدلات لا تسمح بمرور المارة والسيارات بالطريق العام.

تعطيل الدراسة غدا في مدارس الإسكندرية بسبب الطقس السيئ

قرر الدكتور عبد العزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، تعطيل الدراسة في مدارس المحافظة "الفترتين"، غدا، بسبب سوء الأحوال الجوية، والموجة العنيفة التي شهدتها المدينة، والمتوقع استمرارها حتى السبت.

ومن جانبة، قال يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم، لـ"الوطن"، إن غدا السبت، إجازة رسمية لجميع مدارس الإسكندرية، وفقا لقرار المحافظ، بسبب سوء الأحوال الجوية، على أن تستانف الدراسة الأحد.

بسبب سوء الأحوال الجومائية.. غلق بوغاز مينائي الإسكندرية والدخيلة

قال رضا الغندور، المتحدث الرسمي بإسم الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، إن إدارة حركة السفن قررت اليوم الجمعة، غلق بوغاز مينائي الإسكندرية والدخيلة، نظراً لارتفاع الأمواج وسرعة الرياح إلى المعدلات التي لا تسمح بحركة اللنشات وصعود ونزول المرشد من وعلى السفينة بشكل آمن.

وأضاف "الغندور"، أن عمليات الشحن والتفريغ بالسفن المتراكية على الأرصفة، وحركة دخول وخروج البضائع والشاحنات من وإلى الميناء تستمر بشكل طبيعي رغم غلق البوغاز.

هذا وقد وجه الربان طارق شاهين، رئيس هيئة الميناء، إدارات الميناء المختلفة بتوخي الحذر، واتباع إرشادات الأمن والسلامة أثناء عمليات الشحن والتفريغ، وعند دخول وخروج الشاحنات والقطارات والبضائع من وإلى الميناء حفاظاً على سلامة الأرواح والممتلكات.

كما شدد شاهين، على مركز العمليات ووحدات الحماية والإنقاذ برفع درجة الاستعداد واليقظة والجاهزية، لتلقي أي إشارات استغاثة من السفن والمعدات المتواجدة في الميناء، والتعامل الفوري معها.

كسح مياه الأمطار من شوارع الإسكندرية

وبدأ عمال شركة "نهضة مصر"، المسؤولة عن النظافة في الإسكندرية، اليوم الجمعة، كسح مياه الأمطار بالطرق العامة ونزحها إلى مطابق الصرف الصحي "شنايش"، وذلك لفتح حركة السير للمارة والسيارات بالطريق العام.

سحب تجمعات مياه من فناء 3 مستشفيات

بسبب غزارة الأمطاروشهدت 3 مستشفيات في الإسكندرية، تجمعات للمياه في فناء المستشفيات وهي مستشفى أطفال الرمل شرقاً ومستشفى الحميات أمام وحدة الغسيل الكلوي وسطاً بالإضافة إلى مستشفى فوزي معاذ بكرموز غرباً، وذلك بسبب هطول أمطار غزيرة دون توقف في المدينة الساحلية.