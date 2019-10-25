ضبط 46 قطعة يشتبه في أثريتها بمنزل فلاح في أسيوط

تمكن فريق مباحث شرطة السياحة والآثار بأسيوط، من ضبط 46 قطعة يشتبه في أثريتها داخل منزل فلاح بقرية عنك التابعة لمركز القوصية في محافظة أسيوط.

كانت قد وردت معلومات لضباط مباحث قسم شرطة السياحة والآثار بأسيوط أكدتها التحريات مفادها قيام "أحمد.م.أ"، بالإتجار في الآثار وبحوزته عدد من القطع الأثرية داخل مسكنه بقرية عنك بمركز القوصية.

وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة تم إعداد مأمورية بالتنسيق ومباحث مديرية أمن أسيوط وقطاع الأمن العام، واستهدفت مسكن المتهم وأسفرت الحملة عن ضبط 46 قطعة يشتبه في أثريتها داخل المنزل وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار.

وجرى التحفظ على المضبوطات، وتحرير المحضر اللازم، وإستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.