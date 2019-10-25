أجرى الدكتور عبدالعزيز قنصوه محافظ الإسكندرية، وجميع قيادات المحافظة ومسؤولي الصرف الصحي، اليوم، جولات مستمرة بجميع أنحاء المحافظة لمتابعة حالة الشوارع خلال الأمطار الغزيرة التي تتعرض لها المحافظة.

وشدد قنصوه على جميع المسؤولين التنفيذيين ومسؤولي شركة الصرف الصحي، بالتواجد لحظيا على مدار الساعة واستمرار تمركز سيارات الشفط في الأماكن التي تتعرض لتراكمات المياه لحين الانتهاء من حالة التغير المناخي الحاد والعنيف، ‏الذي تتعرض له البلاد بوجود منخفض مداري عاصف ‏بحوض البحر المتوسط ‏مما يتسبب في حدوث أمطار رعدية غزيرة على الإسكندرية .

وأكد قنصوه على أن جميع أجهرة المحافظة وشركة الصرف الصحي وجميع الأجهزة التنفيذية المعنية وعناصر التعامل مع الأمطار، متواجدة في الشارع لمدة 48 ساعة لحين انتهاء حالة التغير المناخي الحاد الذي تتعرض له الإسكندرية، لافتا إلى المجهود المبذول من رجال الصرف الصحي ونهضة مصر في كسح وشفط مياه الأمطار، وأوضح أنه تم رفع درجة الاستعداد والطواريء القصوى للتعامل مع توقعات نماذج التنبؤ بالأمطار، وتستمر في المتابعة لحالة الشوارع المختلفة لرصد أي حالات طارئة، تجنبا لحدوث أي مشكلات في أي منطقة نتيجة سقوط الأمطار الغزيرة، وتحقيق السيولة المرورية بكافة شوارع الإسكندرية.

وتنوه المحافظة أن غرفة عمليات المحافظة مستمرة في انعقادها بشكل دائم ومستمر، وذلك للتعامل مع أي أزمة طارئة، حيث تقوم الغرفة باستقبال كافة شكاوي المواطنين الخاصة بتراكمات مياه الأمطار .

وتهيب محافظة الإسكندرية السادة ‏مواطني المحافظة توخي الحذر ‏من الآتي :

‏عدم الخروج إلى الشوارع إلا في حالة الضرورة القصوى .

عدم البقاء في أماكن مفتوحة أثناء حدوث البرق.

عدم ‏الإقتراب من الأسوار والأجسام المعدنية والسكك الحديدية ‏اثناء حدوث البرق تجنبا لخطر الصعق .

عدم ‏الوقوف أسفل البلكونات القديمة والمتهالكة.

‏تجنب السير بسرعات عالية بالسيارات تتعدى 60 كم ، ‏والحفاظ على مسافة أمان اكبر من المعتاد .

‏عدم وقوف السيارات على شنايش الـمطار.

* عدم ركن السيارات تحت أو في أماكن احتمال سقوط الأشجار