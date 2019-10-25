يمثل وريث إمبراطورية سامسونج لي جا-يونج الجمعة، أمام القضاء مجددا للمحاكمة في قضية فساد تضع المصنّع العالمي الأول للهواتف الذكية والشرائح الالكترونية أمام خطر حرمانه من صانع قرار الرئيس في حال الإدانة.

وأدين لي جا-يونج، وهو نائب مدير إمبراطورية "سامسونج الكترونيكس" التي تشهد منذ أشهر تراجعا في وارداتها، بالسجن خمسة أعوام في 2017 بسبب دوره في فضيحة الفساد المدوية التي طالت أيضا رئيسة كوريا الجنوبية السابقة بارك تشونج-هي.

ووصل لي جا-يونج صباح الجمعة إلى مقر المحكمة العليا في سيول، محاطا بمحاميه.

وقال للصحفيين "آسف لأنني تسببت بهذا الكم من المشاكل للناس، أتقدّم باعتذاري".

وكان لي جا-يونج أطلق سراحه في فبراير بعد التقدّم بطلب استئناف، غير أنّ المحكمة العليا نقضت القرار في اغسطس وأمرت بإعادة محاكمته ومحاكمة بارك.

ومن المتوقع أن تستمر المحاكمة الحالية لعدة شهور، غير أنّها تأتي في ظرف صعب تواجهه "سامسونج الكترونيكس"، بالأخص بسبب العقوبات التجارية التي تفرضها اليابان على كوريا الجنوبية على خلفية خلافات قديمة تعود إلى زمن الاستعمار الياباني لشبه الجزيرة الكورية.

وبرغم أنّ الأنشطة اليومية لعملاق الالكترونيات يديرها مجلس إداري، ولكن من شأن غياب نائب الرئيس أن يؤدي إلى بطء في اتخاذ القرارات المهمة، وفق تقرير لمؤسسة "ك.ب. سيكوريتيز" للخدمات المالية.

وقال مصدر على صلة مباشرة من "سامسونج الكترونيكس" إنّ ثمة "أمورا لا يمكن أن يفعلها سوى لي جا-يونج".