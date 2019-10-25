قالت وكالة "رويترز"، اليوم، إن الجنيه المصري يشهد صعودا مطردا في 2019، لتبلغ مكاسبه 9.85% أمام الدولار منذ أول يناير.

وسجل الجنيه المصري أقوى ارتفاعا له مقابل الدولار الأمريكي أمس الخميس، منذ ما يزيد على عامين ونصف، مسجلا 16.10 جنيه.

ونقلت عن محللين اقتصاديين إن العملة تلقى دعما من عوامل أهمها زيادة تدفقات النقد الأجنبي.

وقال آلين سانديب، مدير الأبحاث في نعيم للسمسرة، إن تلك التدفقات جاءت أساسا من استثمارات في أدوات الخزانة المصرية وتحسن مطرد في السياحة وتحويلات قوية من العاملين في الخارج وتقلص العجز التجاري للبلاد.

وقال محمد أبو باشا، الخبير الاقتصادي في بنك الاستثمار المصري المجموعة المالية هيرميس، إن جنيها قويا سيساعد في إبقاء التضخم منخفضا بعد أن سجل أدنى مستوياته في نحو سبع سنوات الشهر الماضي، فضلا عن أنه قد يحفز على زيادة الاستهلاك.

وارتفع الجنيه 2.4 بالمئة في الشهر الحالي فحسب. ولم تكن العملة بهذه القوة منذ الرابع من مارس 2017.

وقال سانديب إنه يتوقع أن يواصل الجنيه صعوده مقابل الدولار حتى نهاية الربع الأول من 2020.