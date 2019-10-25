أوقفت الشرطة المغربية، اليوم، ستة أشخاص يشتبه في تخطيطهم لأعمال إرهابية "نوعية" باسم تنظيم "داعش" الإرهابي في عملية أسفرت عن حجز أسلحة وذخائر.

وقال متحدث باسم الشرطة المغربية، إن المشتبه بهم أوقفوا داخل فيلا في بلدة طماريس الساحلية قرب الدار البيضاء غرب المغرب، مشيرا إلى حجز أدوات غطس وأقنعة وحقائب تحوي مواد مشبوهة، بالإضافة إلى نص يعلنون فيه بيعتهم للتنظيم الإرهابي.

وأوضح المتحدث: تواصل شرطة مكافحة الإرهاب المغربية عمليات تفتيش مخابئ أخرى في إطار هذه العملية بمدينتي شفشاون ووزان شمال.

وكان حكم في يوليو الماضي بالإعدام على ثلاثة مغاربة اعترفوا باغتيال سائحتين اسكندنافيتين في ديسمبر 2018، في جبال الأطلس الكبير جنوب البلاد.

وكان الثلاثة أعضاء في مجموعة "إسلامية" متطرفة ويجتمعون منذ سنوات في مراكش ولم يتم رصدهم قبل فعلتهم، كما حكم على 21 آخرين في المجموعة بأحكام سجن بعضها لمدى الحياة.

وطلب الادعاء العام أمس الأول الأربعاء أمام الاستئناف تأييد كل هذه الأحكام الابتدائية، مع تنفيذ أحكام الإعدام في حق القتلة الثلاثة وتحويل عقوبة متهم رابع من المؤبد إلى الإعدام. وينتظر أن تختتم محاكمتهم أمام الاستئناف الأسبوع المقبل.

وكان القتلة الثلاثة ومرافقهم الرابع ظهروا في تسجيل بث بعد الجريمة يعلنون فيه مبايعتهم زعيم تنظيم "داعش" الإرهابي أبو بكر البغدادي، ولم يعلن التنظيم مسؤوليته عن الجريمة.

فيما قال المحققون إن المجرمين استوحوا العملية من إيديولوجيا تنظيم "داعش" الإرهابي، بدون أن يتواصلوا مع كوادر الجماعة المتطرفة في الأراضي التي كانت تسيطر عليها بالعراق وسوريا.