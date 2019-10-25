فتح جندي روسي النار، اليوم، على رفاقه في قاعدة عسكرية في سيبيريا ما أدى إلى مقتل ثمانية منهم وإصابة اثنين بجروح.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان أوردته وكالات الأنباء الروسية إنه "تم اعتقال الجندي الذي أطلق النار"، مشيرة إلى احتمال إصابته "بانهيار عصبي".

ووقع الحادث في قاعدة عسكرية في منطقة شيتا في شرق سيبيريا، وقالت وزارة الدفاع نقلا عن معلومات أولية إن "ما قام به الجندي قد يكون نتيجة انهيار عصبي سببه ظروف شخصية ليس لها علاقة بمهامه العسكرية". وأدخل الجريحان إلى المستشفى لكن إصابتهما ليست خطرة.

وأوفدت لجنة برئاسة نائب وزير الدفاع اندريه كارتابولوف إلى القاعدة، فيما امتنع المتحدث باسم وزارة الدفاع عن التعليق ردا على أسئلة وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس".

وكانت تسجل حوادث عنيفة في صفوف الجيش الروسي في التسعينيات، لكن هذا الأمر تحسن في السنوات الماضية.