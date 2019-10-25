طمئن الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية، اليوم، المواطنين، مؤكدا على اتخاذ الأجهزة التنفيذية بالمحافظة التدابير والاحتياطات اللازمة نظرا للظروف المناخية القاسية التي تمر بها البلاد على مدار اليومين المقبليين، واحتمال سقوط أمطار غزيرة، الأمر الذي يؤدي إلى حدوث انقطاعات في التيار الكهربائي وتوقف محطات المياه وانقطاعها.

وقال محافظ الدقهلية، إنه على المواطنين اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمواجهة هذه الظواهر الجوية، ويهيب بالمواطنين الاطمئنان وعدم الانزعاج، والتواصل مع غرفة الأزمات بالمحافظة وبمختلف مراكز ومدن المحافظة في حالة حدوث أي طارئ.

وأضاف شاروبيم أنه يتابع من غرفة الأزمات المركزية على مدار الساعة وأنه شدد على جميع رؤساء المراكز والمدن والأحياء وكافة الجهات المعنية باتخاذ درجة الاستعداد القصوى والجاهزية الكاملة لمواجهة أية ظروف طارئة والاستجابة الفورية لشكاوي المواطنين.

نشر أرقام غرفة الأزمات بالمحافظة وهي :2316644 - 2327792 - 2314880