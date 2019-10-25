تسببت شدة الأمطار التي شهدتها محافظة الإسكندرية منذ صباح اليوم الجمعة، في تجمع مياه الأمطار داخل السراديب أسفل قلعة قايتباي الأثرية بمنطقة الجمرك، كما تسببت الأمطار في وصول المياه لداخل بيت الصلاة بمسجد البوصيري الأثري بمنطقة ميدان المساجد.

قال محمد متولي، مدير عام الآثار بالاسكندرية والساحل الشمالي، إنه جرى نزح كميات المياه داخل سراديب القلعة من قبل العمال بمنطقة القلعة، وجاري التنسيق مع شركة الصرف الصحي لكسح مياه الأمطار من داخل السراديب، ومشيرا إلى أن العمل بقلعة قايتباي الأثرية يسير بشكل منتظم.

وأكد متولي على أنه تم التواصل مع وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية بسبب سقوط الأمطار على مسجد البوصيري طبقا للقانون رقم 30، والذي ينص على قيام وزارة الأوقاف بأنهاء أعمال ترميم مسجد البوصيري.