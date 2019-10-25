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"هل تتغلب الأقدمية؟".. "شارة المنتخب" من محمد أفندي لـ صلاح وفتحي

"هل تتغلب الأقدمية؟".. "شارة المنتخب" من محمد أفندي لـ صلاح وفتحي

بالإجماع.. مصر تفوز برئاسة اللجنة الفنية للاتصالات بالاتحاد الأفريقي

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الأحد.."الشباب والرياضة" تنظم يوم مفتوح للتوظيف

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العمود اللي عند البريد بيكهرب.. نداء من "الغلبان" لقريته: كشفته بمفك تست

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حمل التلميذة للسبورة.. تكريم "المعلم الأب" ومفاجأة في انتظار حسناء

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الإسكندرانية يتغزلون في مدينتهم رغم الأمطار: ما يتحكيش عليها

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9 قروش حصيلة تراجعات الدولار في أسبوع.. والذهب يفقد جنيهين

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أبرزها "قمح مصاب بالحشرات ولحوم مخالفة".. الحكومة تنفي 10 شائعات

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