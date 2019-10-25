ضبطت الشرطة في مقاطعة "إيسيكس" البريطانية، اليوم، شخصين آخرين لهم صلة بوفاة 39 شخصًا، عُثر عليهم في وقت سابق داخل حاوية شاحنة بالمقاطعة.

وأوضحت شبكة "سكاي نيوز"، الناطقة باللغة الإنجليزية، أنه في أعقاب إصدار أوامر بالاعتقال، ألقي القبض على رجل وامرأة "يبلغان من العمر 38 عامًا" من بلدة "وارينجتون" بمقاطعة "تشيشير" شمال غربي البلاد، للاشتباه بتآمرهما للاتجار بالبشر وبصلتهما بتهم تتعلق بالقتل الخطأ لـ 39 شخصًا، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "الشرق الأوسط".

وأشارت الشبكة الإخبارية، إلى ارتفاع حصيلة المشتبه بصلتهم بالحادث إلى ثلاثة أشخاص، من بينهم سائق الشاحنة الذي ألقي القبض عليه على خلفية تهمة تتعلق بارتكاب جريمة قتل، في الموقع الذي عثر فيه على الشاحنة في مدينة "جرايز" بمقاطعة "إيسيكس" خلال الساعات الأولى من صباح أمس الاول الأربعاء.

تأتي عمليات الاعتقال الأخيرة وسط استعدادات تُتّخذ اليوم لإجراء فحص للجثامين التابعة لـ31 رجلا و8 سيدات يحملون الجنسية الصينية.

كانت الشرطة البريطانية أعلنت، أمس الخميس، أنّ الجثث الـ39 التي عثر عليها في شاحنة تبريد في بريطانيا تعود إلى مواطنين صينيين، مضيفة أنّها فتحت تحقيقاً واسعاً لتحديد ظروف المأساة.

والضحايا هم 7 نساء وفتاة و31 رجلاً. وتذكّر هذه المأساة بأخرى وقعت في يونيو 2000 حين عثر على جثث 58 مهاجراً صينيين داخل شاحنة هولندية في ميناء دوفر البريطاني، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء الفرنسية "فرانس برس".