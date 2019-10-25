تنطلق الجولات الدولية التعريفية لمنتدى شباب العالم، غدا السبت 26 أكتوبر، حيث تنظم إدارة المنتدى ندوات عدة في دول مختلفة.

تبدأ أولى تلك الجولات في أكاديمية برينت ميديا بمدينة هايدلبرج الألمانية، بهدف عرض رحلة المنتدى منذ نشأته، وأهم المشروعات التي أطلقها مثل منصات منتدى شباب العالم.

كما سيجري تعريف الشباب من مختلف الجنسيات بطريقة التسجيل للمشاركة في فعاليات النسخة الثالثة من منتدى شباب العالم، الذي يعقد في الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر 2019، في مدينة شرم الشيخ.

تستهدف هذه الجولات تطوير وتنمية مجتمع منتدي شباب العالم "wyf community"، من خلال جذب الشباب من مختلف الدول، لكي يصبحوا فيما بعد أعضاء فاعلين في جميع أنشطة وفعاليات المنتدى التي ستعقد داخل وخارج مصر.

وتأتي هذه الجولة الدولية للتعريف بمنتدى شباب العالم، برعاية شركة "كوكاكولا" العالمية التي أعلنت عبر صفحتها بموقع التواصل "فيس بوك" عن دعمها لرسالة المنتدى الخاصة بتمكين الشباب وإعطاء الأمل والحافز لشباب العالم.

وكان التسجيل لحضور المنتدي هذا العام قد بدأ يوم 2 سبتمبر الماضي وسينتهي يوم 10 نوفمبر المقبل، عبر الموقع الإلكتروني للمنتدى https://wyfegypt.com.

سيشهد المنتدى هذا العام 2019 مناقشات ثرية حول قضايا الأمن الغذائي والبيئة والمناخ، وسلسلة الكتل والذكاء الاصطناعي والاتحاد من أجل المتوسط وتمكين المرأة والفن والسينما.

جدير بالذكر أن منتدى شباب العالم حدث سنوي عالمي يقام في شرم الشيخ بسيناء، ويعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وانطلق المؤتمر في عام 2017، بعد دعوة عدد من شباب المتميز، ليرسل رسالة سلام وازدهار وتنمية إلى العالم أجمع.

وينطلق المنتدى هذا العام في الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر 2019، ويناقش موضوعات الأمن الغذائي والبيئة والمناخ وسلسلة الكتل والذكاء الاصطناعي والاتحاد من أجل المتوسط وتمكين المرأة والفن والسينما.