أصيب 8 فلسطينيين، بنيران الاحتلال اليوم خلال الجمعة الـ 80 لمسيرات العودة وكسر الحصار على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة والتي حملت عنوان "أسرانا.. أقصانا قادمون"، وقالت وزارة الصحة ان الطواقم الطبية تعاملت مع 8 إصابات بجروح مختلفة من قبل قوات الاحتلال.

وتوافد الآلاف من الفلسطينيين عصر اليوم الجمعة، للمشاركة في الجمعة الثمانين لمسيرات العودة وكسر الحصار على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة، ووصل الآلاف تلبية لدعوة من الهيئة العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار التي دعت لأوسع مشاركة، وفقا لما ذكرته وكالة "معا" الفلسطينية.

وأشعل الشباب الفلسطيني إطارات السيارات في أكثر من نقطة على طول الحدود خاصة في مخيم العودة شرق خان يونس، فيما نشرت قوات الاحتلال الإسرائيلي قوات إضافية مقابل مخيمات العودة الخمس فيما انتشرت آليات عسكرية في مناطق متفرقة.