لقي شخص مصرعه وأصيب 2 آخران، جراء سقوط أجزاء من عقار قديم في شارع الغزالي المتفرع من شارع الفحام بمحافظة الإسكندرية بسبب الطقس السيئ.

وانتقلت قوات الحماية المدنية ورئيس حي الجمرك نجوى أمين إلى موقع العقار، حيث تمكنت من استخراج أحد الأشخاص المحتجزين بالعقار، يُدعى "ع.م" 50 عامًا، بالطابق الأول علوي، وجرى نقله إلى مستشفى رأس التين بالأنفوشي.

كما تصادف مرور شخصين آخرين من قاطني المنطقة أثناء سقوط أجزاء من العقار، ما أدى إلى وفاة "ع.س" 53 عامًا وإصابة "ش.م" 55 عامًا، وجرى نقله إلى مستشفى الميري.

يُذكر أن العقار مكون من طابق أرضي وثلاثة طوابق علوية، خالٍ من السكان وصادر له قرار هدم من الحي.

كما تواجدت قوات قسم شرطة اللبان بقيادة العقيد محمد سعدالله مأمور القسم ورئيس المباحث في موقع الحادث، لمتابعة تداعيات الواقعة واتخاذ الإجراءات التأمينية اللازمة للمواطنين.

وانتقل سكرتير عام حي الجمرك المهندسة وفاء زايد وفريق هندسي متخصص إلى موقع الحادث، لمعاينة الحالة الإنشائية للعقار، كما تواجد بالمنطقة رئيس وحدة التدخل السريع ومديرا إدارتي المتابعة الميدانية وإشغال الطريق بالحي.

وجرى العمل على إزالة الأجزاء المعلقة من العقار والتي تمثل خطورة على المارة، وأيضًا قطع المرافق من غاز وكهرباء عن المنطقة لتأمين المواطنين وقاطني العقارات المجاورة بالتعاون مع شبكات الجمرك.