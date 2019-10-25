لجأت وزارة التنمية المحلية إلى سلاح التدريب لرفع مستوى العاملين وتغيير الصورة الذهنية حيث أطلقت 123 حقيبة تدريبية للعام الجاري للارتقاء بمستوى العاملين بالمحليات بمختلف المحافظات على مدار 10 أشهو كاملة بمعدل 4 دورات في الأسبوع داخل مركز تدريب الوزارة بسقارة حيث تستهدف كافة الإدارات العاملة في المحليات وحتى مستوى القرية بكافة المستويات الإدارية.

وأجمع عدد من موظفي المحليات الحاصلين على دورات متنوعة بمركز التدريب بسقارة أن التدريب خطوة جيدة للارتقاء بمستوى العاملين وتقديم خدمة أفضل للمواطن.

وقال عبد الله علي مرسي، مدير التخطيط بمركز ومدينة سيوة بمطروح، حاصل على دورة تنمية مهارات العاملين بمركزالتنمية المحلية، إن الدورة تساعدنا فى كيفية إثبات الذات وفتح قنوات الحوار مع المواطنين لوضع خطة جيدة وتنفيذها وتقديم مشروعات تخدم الناس، مضيفا لـ"الوطن" أن سيوة تبعد عن مطروح 330 كيلومتر وبالتالي يتم عقد جلسات مع المواطنين في حوار مجتمعي لمعرفة الطلبات والمشاكل والتوافق حول المشروعات التي تحقق طفرة للمواطن، لافتا إلى أن أبرز المشكلات تتمثل في الصرف الصحي.

ولفت إلى أن هناك 3 قرى تتبع سيوة كانت الكهرباء تعمل فيها 12 ساعة فقط يوميا وتم تدارك المشكلة حيث توجد قرى تبعد 200 كيلو عن المدينة.

وتابع مديرالتخطيط بسيوة، قطعت ألف كيلو متر حتى أحصل على دورة تدريبية في سقارة وبالتالي ركزت في الحصول على أكبر قدر من المعلومات والاستفادة من الدورة والتعلم من تجارب الآخرين بالمحافظات الأخرى تمهيدا لنقل تلك الخبرات إلى الموظفين في سيوة.

وأكد محمد عبد القادر، رئيس الوحدة المحلية لقرية الناصرية التابعة لمركز أبو صوير بالإسماعيلية، حاصل على دورة تنمية مهارات العاملين، أن الدورة ركزت على معرفة أولويات المواطنين وتحديد احتياجاتهم ووضع الخطة المناسبة وتوزيعها وتنفيذها.

وأشار إلى أن أغلب طلبات القرية تتركز في أعمال الرصف والصرف وتغطية المجاري المائية، موضحا أنه موجود بين المواطنين ومكتبه لايدخله بالأيام، قائلا: أنا لا أحب عبارة "كله تمام" إنما لابد من العمل والوقوف على أرض الواقع من أجل تقديم خدمة أفضل للمواطن.