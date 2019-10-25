ضبطت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، 1107 قضايا تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، بواقع 30 طن لحوم ودواجن وأغذية فاسدة، وخلال الحملات تم ضبط المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بدائرة قسم شرطة القطامية (بمحافظة القاهرة) لحيازته 10 أطنان «مقطعات دواجن - شاورما» معبَّأة داخل عبوات غير صالحة للاستهلاك الآدمى، لوجود تغيُّر فى خواصها الطبيعية، طبقاً لما ورد بتقرير اللجنة الفنية المرافقة للمأمورية من الجهات المعنية.

حلاوة طحينية داخل عبوات مغشوشة و"شاورما" وأحشاء حيوانات غير صالحة للاستهلاك الآدمى ضمن المضبوطات

وضبطت الإدارة المدير المسئول عن معمل لتجهيز الوجبات الجاهزة «بدون ترخيص» بدائرة قسم شرطة الرمل ثان (بمحافظة الإسكندرية) لحيازته (5) أطنان «أحشاء حيوانات» غير صالحة للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية نتيجة لسوء التخزين، وذلك طبقاً لما ورد بتقرير اللجنة الفنية المرافقة للمأمورية من الجهات المعنية، كما تم ضبط المدير المسئول عن معمل لتجهيز الوجبات الجاهزة «دون ترخيص» بدائرة قسم شرطة السلام أول (بمحافظة القاهرة) لحيازته (2) طن «مقطعات لحوم - دهون حيوانية» غير صالحة للاستهلاك الآدمى لوجود تغيّر فى خواصها الطبيعية.

وخلال الحملات تم ضبط المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بدائرة قسم شرطة القطامية (بمحافظة القاهرة) لحيازته (1,330) طن «لحوم مُجمدة» غير صالحة للاستهلاك الآدمى، طبقاً لما ورد بتقرير اللجنة الفنية المرافقة للمأمورية من الجهات المعنية وضبط المدير المسئول عن مصنع لإنتاج الصناعات الغذائية «بدون ترخيص» بدائرة قسم شرطة 6 أكتوبر ثان (بمحافظة الجيزة) لحيازته 9,950 طن «حلاوة طحينية» منتج نهائى معبّأة داخل عبوات مغشوشة ومقلدة لعلامات تجارية، مُستخدماً خامات «مجهولة المصدر» وإدخالها فى عمليات التصنيع، تمهيداً لطرحها للبيع بالأسواق مُدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.