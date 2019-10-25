قَتل مسلحون مجهولون، اليوم، عمدة بلدة محلية في الفلبين كان على قائمة الرئيس رودريجو دوتيرتي للمشتبه بهم في تعاونهم مع عصابات الاتجار في المخدرات بالبلاد، وأوضحت قناة "يورونيوز" الإخبارية الأوروبية اليوم، نقلاً عن الشرطة الفلبينية، أن المسلحين استهدفوا ديفيد نافارو عمدة بلدة في جزيرة مينداناو جنوب الفلبين، وأفراد الشرطة المرافقين له حينما كان في طريقه برفقتهم إلى إحدى مكاتب الادعاء العام في مدينة سيبو وسط البلاد.

واعتقلت الشرطة نافارو أمس الخميس بعد توجيه الاتهام إليه بالاعتداء على طبيب في سيبو.يُشار إلى أن العمدة الفلبيني يُعد من بين أفراد القائمة التي وضعها الرئيس دوتيرتي للسياسيين المتورطين في الإتجار بالمخدرات.

وتعهد الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي في وقت سابق، بأن يستمر في حربه على المخدرات وبأن تكون "بلا هوادة وقاسية" كما كانت من قبل، وقال دوتيرتي إن حملة مكافحة المخدرات التي أثارت انتقادات دولية "أبعد ما تكون عن النهاية" ووجه انتقادات حادة لنشطاء ومعارضين سياسيين يسعون لمحاسبته على آلاف من عمليات القتل.