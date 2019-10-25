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الاستشعار عن بعد: منخفض جوي متعمق وراء سوء حالة الطقس

الاستشعار عن بعد: منخفض جوي متعمق وراء سوء حالة الطقس

على مدار 24 ساعة.. انهيار جزئي لـ12 عقار في الإسكندرية بسبب الأمطار

على مدار 24 ساعة.. انهيار جزئي لـ12 عقار في الإسكندرية بسبب الأمطار

ترامب ينفي ممارسة ضغوط على الرئيس الأوكراني

ترامب ينفي ممارسة ضغوط على الرئيس الأوكراني

عمرو عبد الجليل ينضم لـ"النهاية"

عمرو عبد الجليل ينضم لـ"النهاية"

السبت.. دراسة في جامعة المنصورة

السبت.. دراسة في جامعة المنصورة

لقاء مفتوح مع الأئمة لتصحيح المفاهيم الدينية الخاطئة بالإسماعيلية

لقاء مفتوح مع الأئمة لتصحيح المفاهيم الدينية الخاطئة بالإسماعيلية

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ظاهرة مناخية أثارت الجدل.. الفرق بين الإعصار والمنخفض المداري

رواتب تصل لـ8 آلاف جنيه.. تفاصيل نشرة وظائف "مصر تعمل" الأسبوعية

رواتب تصل لـ8 آلاف جنيه.. تفاصيل نشرة وظائف "مصر تعمل" الأسبوعية

العمود اللي عند البريد بيكهرب.. نداء من "الغلبان" لقريته: كشفته بمفك تست

العمود اللي عند البريد بيكهرب.. نداء من "الغلبان" لقريته: كشفته بمفك تست

حمل التلميذة للسبورة.. تكريم "المعلم الأب" ومفاجأة في انتظار حسناء

حمل التلميذة للسبورة.. تكريم "المعلم الأب" ومفاجأة في انتظار حسناء

الإسكندرانية يتغزلون في مدينتهم رغم الأمطار: ما يتحكيش عليها

الإسكندرانية يتغزلون في مدينتهم رغم الأمطار: ما يتحكيش عليها

9 قروش حصيلة تراجعات الدولار في أسبوع.. والذهب يفقد جنيهين

9 قروش حصيلة تراجعات الدولار في أسبوع.. والذهب يفقد جنيهين

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