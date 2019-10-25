أعلن المستشار محمود حلمي الشريف نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، عدم خوضه للانتخابات الكلية لمجلس إدارة نادي القضاة أو الترشح على منصب رئيس النادي، نظرا لظروف خاصة وشخصية.

وأكد أنه اتخذ قرارا بعدم خوض الانتخابات الحالية لمجلس إدارة النادي، نظرا لظروف خاصة.

ورفض "الشريف"، ذكر اسم المرشح على مقعد رئيس النادي الذي سيدعمه خلال هذه الانتخابات، مؤكدا أنه سيختار الشخص الذي سيتوافق عليه جموع القضاة لتمثيلهم وتقديم الخدمات التي يتمناها القضاة، لافتا إلى أنه ينتظر هذا التوافق حتى يتمكن من دعم المرشح الذي سيختاره.

الجدير بالذكر أن اللجنة المشرفة على انتخابات نادي القضاة برئاسة المستشار المحمدي قنصوة مازالت تتلقى طلبات الترشح، حتى يوم الأحد المقبل والذي سيتم خلاله غلق باب الترشح والبدء في إجراءات الدعاية والتصويت.

وتجرى الانتخابات على مستوى مقاعد مجلس الإدارة كاملة وعددها 17 مقعدا، هي مقعد رئيس النادي، ومقعد عن المتقاعدين و5 مقاعد للمستشارين، و5 مقاعد من بين رؤساء المحكمة والقضاة بالمحاكم الابتدائية على أن يكون أحدهم على الأقل قاضيًا، و5 من أعضاء النيابة العامة على أن يكون أحدهم على الأقل من وكلاء النائب العام.

وتقدم خلال فتح باب الترشح حتى الآن 4 مرشحين على مقعد رئيس النادي هم المستشارين: الاستئناف، والمستشار الدكتور عبد الفتاح مراد رئيس محكمة الاستئناف، والمستشار أحمد الشافعي رئيس نادي قضاة المحلة.