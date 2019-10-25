قال الدكتور حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن تقرير البرلمان الأوروبي حول حقوق الإنسان بمصر يضم معلومات مغلوطة وغير منطقية.

وأضاف أبو سعدة، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج "نظرة" المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن تقرير البرلمان الأوروبي ضم أرقاما غير حقيقة عن أحكام الإعدام، كاشفا أن إجمالي عدد الأحكام في مصر بلغ 98 حكما منذ 30 يونيو عام 2013 في ظل عمليات الإرهاب والقتل والتفجيرات واغتيال المواطنين المصريين والجنود والأبرياء وتفجير المساجد والكنائس.

وكشف عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن تقرير البرلمان الأوروبي ادعى أن مصر طبقت آلاف أحكام الإعدام على عكس الحقيقة.

وأكد أبو سعدة أن البرلمان الأوروبي اعتمد في تقريره على معلومات غير حقيقية وغير مثبتة ومبالغ فيها جدا واعتبرها أرقاما رسمية.

وأوضح عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن هناك شبكة من المنظمات على علاقة بالبرلمان الأوروبي وتحصل منها على المعلومات وتعتبرها أرقاما مصدقة، موضحا أن الإخوان أفرزوا عددا من المنظمات في الخارج أرسلوا بيانات وأخبار صحفية مغلوطة للبرلمان الأوروبي، فهناك تعبئة للبرلمان الأوروبي ما يجعله يتقبل أي بيانات، موضحا أن قرارات البرلمان الأوروبي ليس لها قيمة قانونية ولكنها دعائية وتورط الاتحاد الأوروبي في كثير من المشكلات.