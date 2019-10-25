عبرت الصين، اليوم، عن نيتها زيادة مبادلاتها التجارية مع البرازيل، في وقت تسعى فيه الى امتصاص أثر الحرب التجارية المطولة مع الولايات المتحدة، وجدد الرئيس الصيني شي جين بينج ونظيره البرازيلي جايير بولسونارو خلال أول زيارة رسمية للرئيس البرازيلي للصين، تأكيد أواصرهما التجارية.

ونمت المبادلات بين البلدين بين 2001 و2018 بشكل كبير من 3,2 مليارات دولار الى 98,9 مليار دولار.

وقال الرئيس الصيني، بحسب ما نقل التلفزيون العام، "ان الصين على استعداد لان تستورد من البرازيل المزيد من المنتجات العالية الجودة وذات القيمة المضافة العالية التي تستجيب لحاجات السوق الصيني". ويأمل البلدان في تنمية مبادلاتهما في مجال المنتجات الزراعية عبر اتفاقات بين السلطات الجمركية والزراعية في البلدين، بحسب بيان مشترك.

يشار الى ان الصين هي الشريك التجاري الرئيسي للبرازيل سواء لجهة الصادرات او الواردات، بحسب معطيات وزارة التجارة البرازيلية، وفي 2018 مثلت صادرات البرازيل الى الصين 26,7% من اجمالي صادرات البرازيل. ومثلت واردات البرازيل من المنتجات الصينية 19,2% من اجمالي وارداتها.

والصين هي أهم زبائن الصويا البرازيلية "43%" وتستورد أيضا كميات من النفط "23%" والحديد "17%"، ونتيجة الحرب التجارية الامريكية الصينية، تراجعت قيمة الواردات الصينية من المنتجات الزراعية الامريكية من 19,5 مليار دولار الى ما دون 9 مليارات دولار في 2018، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء الفرنسية "فرانس برس".

وهو ما يمكن ان يسهم في تعزيز المبادلات بين الصين والبرازيل في مستوى المنتجات الاساسية. وأكد الرئيسان أيضا على ضرورة مواصلة التعاون بين الاقتصادات الناشئة. وقال هو شونهوا نائب رئيس الوزراء الصيني خلال منتدى حضره الرئيس البرازيلي، "يواجه العالم تحديات جدية بسبب النزع الاحادية والحمائية، ما يخضع أبرز الاقتصادات لاختبار صعب في ظرف يتميز بشكوك وعدم استقرار متعاظمين"، مضيفا: "يتعين على الصين والبرازيل باعتبارهما اقتصادين كبيرين، مزيد التواصل والتعاون بينهما لمواجهة هذه التحديات ومن اجل نمو متناغم".