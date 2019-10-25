فصلت إدارة حي العجمي، غرب الإسكندرية، منذ قليل، التيار الكهربائي عن أعمدة الإنارة بمنطقة شهر العسل حرصًا على سلامة المواطنين.

وقال مصدر مسؤول بشركة الصرف الصحي بالإسكندرية، لـ"الوطن"، إنه جرى الدفع بمنطقة شهر العسل بعدد من سيارات شفط المياه وسحب السيول.

وأضاف، أنه سيتم إعادة التيار بعد انتهاء سحب المياه بالكامل، في حين أنه جرى توزيع العمال على مستوى الشوارع الفرعية والرئيسية لتطهير شنايش الأمطار.

يذكر أن الإسكندرية تتعرض، منذ مساء أمس الأول، لموجة عنيفة من الطقس السيء، يصاحبها هطول أمطار رعدية وبرق وانخفاض في درجات الحرارة وارتفاع موج البحر.