يعقد المجلس الوزاري الـ 26 لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبي في العاصمة السلوفاكية "براتسيلافا" يومي 5 و6 ديسمبر القادمين، وذكرت المنظمة في بيان، اليوم، أن الاجتماع يرأسه وزير الشؤون الخارجية والأوروبية السلوفاكي ميروسلاف لاجاك وهو الرئيس الدوري للمنظمة العام الجاري.

وأشار المنظمة، إلى أن المجلس الوزاري هو الهيئة المركزية لصنع القرار وإدارة شئون منظمة الأمن والتعاون الأوروبي، حيث يمثل الاجتماع السنوي فرصة لوزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة الأمن والتعاون الأوروبي البالغ عددها 57 دولة لمراجعة وتقييم الوضع الأمني في المنطقة الأوروبية، فضلا عن عمل المنظمة في جميع مجالات أنشطتها.

وبحث المؤتمر الدولي للتعاون بين منظمة الأمن والتعاون الأوروبي وشركائها في دول جنوب البحر الأبيض المتوسط ، الذي بدأ أعماله اليوم في العاصمة الألبانية "تيرانا"، سبل زيادة التنسيق والتعاون المشترك بين الجانبين، وتستمر أعماله يومين بمشاركة مصر، وقالت في بيان، من مقرها فى العاصمة النمساوية "فيينا"، إن المناقشات ركزت على التحديات الأمنية التي يمثلها التطرف والإرهاب وتعزيز التعاون في مجالات مثل تمكين الشباب وتعزيز التواصل الاقتصادي والرقمنة.

وأشارت المنظمة، إلى قول جنت كاكاج وزير خارجية ألبانيا، في كلمته أمام المؤتمر، "لقد حددنا مقترحات ملموسة لمستقبل الشراكة المتوسطية"، مشيرا إلى الحاجة الى مضاعفة جهود العمل المشترك لوضع هذه المقترحات موضع التنفيذ، موضحا أن بعض المقترحات التي نوقشت شملت ضمان مستوى أعلى من المشاركة السياسية وضمان قدر أكبر من المرونة لدعم مشاريع التعاون.

وأضافت المنظمة، أنه بينما تستعد ألبانيا لتولي رئاسة منظمة الأمن والتعاون الأوروبي فى العام المقبل 2020 هناك قناعة بأن الحوار السياسي المعزز مع جميع شركاء التعاون ضروري للاستفادة الكاملة من المنصة الفريدة التي تمثلها منظمة الأمن والتعاون الأوروبي، مشيرة الى تأكيد الأمين العام توماس جرينمينجر على ضرورة زيادة تكامل قضايا البحر الأبيض المتوسط، كما أشارت الى أهمية دعم مشاريع جديدة من التعاون مع الشركاء المتوسطيين.

وشددت منظمة الأمن والتعاون الأوروبي، على أن شركاء المنظمة الأوروبية فى دول البحر المتوسط يلعبون دورا رئيسيا في تحديد مسار التعاون ومستقبل منظمة الأمن والتعاون الأوروبي.

ويمثل مصر فى المؤتمر السفير ناصر كامل أمين عام اتحاد المتوسط ، وحضر المؤتمر عدد من وزراء الخارجية ونواب وزراء الخارجية وأكثر من 250 من الممثلين رفيعي المستوى لدول شركاء التعاون فى البحر المتوسط والمنظمات الدولية والمجتمع المدني والمؤسسات الأكاديمية ووسائل الإعلام.

وفي سياق آخر، أعربت منظمة الأمن والتعاون الأوروبي، اليوم، عن قلقها من احتجاز الصحفي روبرت باس في روتردام بهولندا وإجباره على الكشف عن مصادره، وقال هارلم ديزير ممثل منظمة الأمن والتعاون الاوربي المعني بحرية الإعلام -في تصريح- إن الصحفي الهولندي الذي يعمل فى الإذاعة العامة الهولندية تعرض للاحتجاز وانتزاع المعلومات منه بالإكراه بعد استدعائه كشاهد في إحدى القضايا حيث رفض الكشف عن مصادره والتزم الصمت في الرد على أسئلة المحكمة.

وأضاف ديزير، أن احترام سرية مصادر الصحفيين عنصر حيوي في حرية وسائل الإعلام وحق معترف به في المعايير الدولية وفي التزامات منظمة الأمن والتعاون الأوروبي، داعيا السلطات الهولندية إلى إطلاق سراح الصحفي والتأكد من اتخاذ جميع الخطوات لاحترام حقه في الحفاظ على سرية مصادره.