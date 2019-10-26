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بوفيه البرلمان.. الفول والفلافل وجبة مفضلة.. والكركديه المشروب الأول

بوفيه البرلمان.. الفول والفلافل وجبة مفضلة.. والكركديه المشروب الأول

أسعار الذهب اليوم السبت 26-10-2019 في مصر

أسعار الذهب اليوم السبت 26-10-2019 في مصر

إجراءات سداد دفعة مقدمة في حساب استهلاك الكهرباء

إجراءات سداد دفعة مقدمة في حساب استهلاك الكهرباء

أنشأها الملك فاروق.. نزاع بين النقل والدقهلية على ملكية "هابي لاند"

أنشأها الملك فاروق.. نزاع بين النقل والدقهلية على ملكية "هابي لاند"

سرقة سيارة أحمد أمين.. والفنان: قدر الله وما شاء فعل

سرقة سيارة أحمد أمين.. والفنان: قدر الله وما شاء فعل

فيديو.. الأرصاد: انتهاء موجة الطقس السيئ مساء اليوم

فيديو.. الأرصاد: انتهاء موجة الطقس السيئ مساء اليوم

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لمتضرري السيول.. المستندات المطلوبة للحصول على مساعدات "التضامن"

بينها سن المتهم.. شائعات روجتها الـ سوشيال ميديا حول قضية شهيد الشهامة

بينها سن المتهم.. شائعات روجتها الـ سوشيال ميديا حول قضية شهيد الشهامة

صور.. لـ"Android وiOS".. أفضل تطبيقات التنبؤ بالطقس وتتبع الأعاصير

صور.. لـ"Android وiOS".. أفضل تطبيقات التنبؤ بالطقس وتتبع الأعاصير

ظاهرة مناخية أثارت الجدل.. الفرق بين الإعصار والمنخفض المداري

ظاهرة مناخية أثارت الجدل.. الفرق بين الإعصار والمنخفض المداري

الأمطار رعدية بـ6 محافظات.. الأرصاد تحذر من طقس 24 ساعة مقبلة

الأمطار رعدية بـ6 محافظات.. الأرصاد تحذر من طقس 24 ساعة مقبلة

رواتب تصل لـ8 آلاف جنيه.. تفاصيل نشرة وظائف "مصر تعمل" الأسبوعية

رواتب تصل لـ8 آلاف جنيه.. تفاصيل نشرة وظائف "مصر تعمل" الأسبوعية

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