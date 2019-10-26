أصيب شاب سقطت شجرة عليه بجوار الوحدة الصحية في ببلقاس خامس بالدقهلية اليوم، بفعل الرياح الشديدة، حيث جرى نقله للمستشفى للعلاج.

تلقى اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مأمور مركز شرطة بلقاس بوصول شاب إلى مستشفى بلقاس المركزي مصابا إثر سقوط شجرة عليه.

انتقلت مباحث المركز إلى مكان الواقعة، وتبين إصابة "عرفة السيد"، 25 سنة، ومقيم ببلقاس خامس وجرى نقلة إلى مستشفى بلقاس المركزي لتلقي العلاج.

وفي مركز الجمالية سقطت شجرة أمام الكوبري الحديد بطريق الجمالية المنزلة نتيجة لسرعة الرياح، وتحركت معدات المركز وجرى التعامل معها دون حدوث إصابات.

يذكر أن سيدتين تعرضا لإصابات خطيرة بعدما سقطت نخلة عليهما في حي السوق بمدينة ميت سلسيل بالدقهلية.