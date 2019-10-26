إحباط تهريب "موبايلات" وقطع غيار ومستحضرات تجميل عبر ميناء سفاجا

أحبط أفراد قسم البحث الجنائي بإدارة شرطة سفاجا البحري بالإدارة العامة لأمن الموانئ، محاولة سائق مقيم بالشرقية قائد سيارة نقل بمقطورة قادمة للميناء على متن عبارة من ميناء بإحدى الدول العربية، تهريب بضائع أجنبية الصنع غير خالصة الرسوم الجمركية.

عقب تقنين الاجراءات تشكلت لجنة أمنية جمركية لتفتيش السيارة المشار إليها أسفرت أعمالها عن ضبط 32 هاتف محمول موديلات مختلفة، مخفاة داخل السيارة قيادته بالمخالفة لقانون الجمارك، وبمواجهته قرر حيازته للمضبوطات بقصد التهريب والاتجار، وقدرت قيمة الرسوم والتعويض الجمركي مليون و168 ألفا و80 جنيها.

كما أكدت التحريات اعتزام (عامل زراعي - مقيم بدائرة مركز شرطة كفرالشيخ) المفوض لإنهاء الإجراءات الجمركية على رسالة أمتعته شخصية واردة للميناء من ميناء بإحدى الدول العربية باسم (سائق - مقيم بالدقهلية) تهريب بضائع أجنبية الصنع غير خالصة الرسوم الجمركية ضمن مشمول الرسالة.

عقب تقنين الإجراءات تشكلت لجنة أمنية جمركية أسفرت أعمالها عن ضبط (عدد 61 قطعة غيار سيارات متنوعة - 2 كاسيت سيارة) مخفاة ضمن مشمول الرسالة بالمخالفة لقانون الجمارك ، وبمواجهته نفى علمه بما تحويه الرسالة من مضبوطات وإقتصار دوره على إنهاء الإجراءات.. قدرت قيمة الرسوم والتعويض الجمركي (515 ألفا و109 جنيها*.

كما أكدت التحريات اعتزام (عاطل - مقيم بالإسكندرية) المفوض لإنهاء الإجراءات الجمركية على رسالة أمتعته الشخصية الواردة للميناء من ميناء بإحدى الدول العربية بإسم (مدير مبيعات - مقيم بالدقهلية) تهريب بضائع أجنبية الصنع غير خالصة الرسوم الجمركية مشمول الرسالة.

عقب تقنين الإجراءات تشكلت لجنة أمنية وجمركية أسفرت أعمالها عن ضبط (243 عبوة مستحضرات تجميل متنوعة) مخفاة ضمن مشمول الرسالة بالمخالفة لقانون الجمارك.. وبمواجهته نفى علمه بما تحويه الرسالة من مضبوطات وإقتصار دوره على إنهاء الإجراءات.. قدرت قيمة الرسوم والتعويض الجمركى (69.072 تسعة وستون ألف وإثنان وسبعون جنيها).

اتخذت الإجراءات القانونية.