قدم المرشح المستقل عبدالرزاق هبيرات، اليوم، أوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية الجزائرية المقررة في 12 ديسمبر المقبل، إلى السلطة المستقلة للانتخابات، وقال - في مؤتمر صحفي عقب لقائه بمحمد شرفي رئيس السلطة المستقلة للانتخابات لتقديم أوراق ترشحه - "أنفذ الیوم الواجب الوطني من خلال ترشحي للرئاسة وأعتبر نفسي جنديا من جنود الوطن"، وأضاف هبيرات، "استوفیت شروط الترشح، وأشكر جمیع من وقع لي استمارات اكتتاب التوقیعات، ولو لم أجمع كافة الشروط للانتخابات ما كنت هنا".

ويعد هبيرات خامس مرشح يقدم أوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة، والمرشحون هم: عز الدين ميهوبي الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، وعبدالقادر بن قرينة رئيس حزب حركة البناء الوطني "إسلامي"، وعبدالمجيد تبون رئيس الحكومة الأسبق، وعلي زغدود رئيس حزب التجمع الجزائري.

ويحتاج المرشح الرئاسي إلى جمع 50 ألف توقيع من المواطنين في 25 ولاية على الأقل على ألا يقل العدد الأدنى من التوقيعات المطلوبة من كل ولاية 1200 توقيع، بالإضافة إلى عدة وثائق أخرى من بينها: شهادة جامعية أو شهادة معادلة لها وشهادة الجنسية الجزائرية، بموجب قانون الانتخابات الجزائري، ومن المقرر غلق باب الترشح للانتخابات الرئاسية اليوم، ووفقا لقانون الانتخابات، فإن السلطة المستقلة للانتخابات ستعلن القائمة النهائية للمرشحين في غضون 10 أيام من غلق باب الترشح بحسب القانون.