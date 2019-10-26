حوادث موجة الأمطار بالدقهلية.. مصرع 4 صعقا وإصابة 16 ونفوق حمارين

تسببت موجة الطقس السيء التي شهدتها مصر على مدار 4 أيام في سقوط العديد من الضحايا في محافظة الدقهلية، إضافة إلى الخسائر المادية في المملكات، فصعقت أعمدة الإنارة شابين، وتوفيت ربة منزل صعقا على سطح منزلها، فيما سقطت فتاة من سطح منزل أثناء كسح المياه، بينما أصيب 16 شخصا بحوادث متفرقة، ونفوق حمارين صعقا.

بدأت حوادث الأمطار بمصرع حنين علي محمد حسين، 18 عاما، طالبة، بالمرحلة الثانوية في قرية المعصرة مركز بلقاس، عندما سقطت من أعلى سطح منزلها أثناء كسح مياه الأمطار، بعدما انزلقت قدماها بسبب مياه المطر لتسقط من أعلى المنزل جثة هامدة.

ولقي الطفل أحمد رضا علي السيد، 12 عاما، طالب بالصف الأول الإعدادي، مقيم في مدينة الكردي، مصرعه صعقا من أحد أعمدة الإنارة العامة، أثناء سيره مع والده في الشارع، نتيجة هطول الأمطار، ووصل الطفل إلى مستشفى ميت سلسيل المركزي جثة هامدة.

ووصلت ذروة الحوادث يوم الجمعة، عندما وصلت منى علي محمد، 40 عاما، إلى مستشفى السنبلاوين جثة هامدة، فيما أصيب كلا من محمد هاني إبراهيم، 16 عاما، وهمام إبراهيم محمد، 45 عاما، بصعق بالتيار الكهربي، وتبين أنه أثناء قيام المتوفاة بصحبة المصابين بكسح ورفع المياه من أعلى منزلهم بقرية أبو شلوبة مركز السنبلاوين، أثناء هطول الأمطار الكثيف، تعرضوا إلى الصعق الكهربائي.

ولقي محمود محمد يوسف محمد شاهين، 23 عاما، من قرية "دماص" مركز ميت غمر، مصرعه نتيجة صعق كهربائي من أحد أعمدة الإنارة العامة أثناء توجهه إلى منزله، ووصل إلى المستشفى جثة هامدة.

وأصيب 7 أشخاص جراء انهيار منزل من طابق واحد بسوق البصل بمركز ميت غمر، وجري نقلهم للمستشفى للعلاج.

ونفق حمارين صعقا من أعمدة الإنارة العامة، الأول في مدينة دكرنس، والذي نجا صاحبه من الصعق، ونفوق آخر في قرية صهرجت الصغرى التابعة لمركز أجا، بعد ملامسته عمود إنارة.

وفي حوادث الطرق أصيب 9 أشخاص في تصادم سيارتين ملاكي وميكروباص على طريق المنصورة أجا أمام قرية "سلكا" نتيجة لسوء الأحوال الجوية، وجرى نقلهم إلى مستشفى المنصورة الدولي للعلاج.