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استئناف حركة الصيد والملاحة ببحيرة وميناء البرلس

استئناف حركة الصيد والملاحة ببحيرة وميناء البرلس

قتيل خلال مسيرة معارضة في غينيا بيساو

قتيل خلال مسيرة معارضة في غينيا بيساو

حرائق عنيفة في كاليفورنيا تُرغم الآلاف على إخلاء منازلهم

حرائق عنيفة في كاليفورنيا تُرغم الآلاف على إخلاء منازلهم

حوادث موجة الأمطار بالدقهلية.. مصرع 4 صعقا وإصابة 16 ونفوق حمارين

حوادث موجة الأمطار بالدقهلية.. مصرع 4 صعقا وإصابة 16 ونفوق حمارين

تفاصيل تقرير لجنة الإدارة المحلية لحل أزمة الكلاب الضالة

تفاصيل تقرير لجنة الإدارة المحلية لحل أزمة الكلاب الضالة

ضبط عاطلين سرقا قضبان السكة الحديد بالخانكة

ضبط عاطلين سرقا قضبان السكة الحديد بالخانكة

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لمتضرري السيول.. المستندات المطلوبة للحصول على مساعدات "التضامن"

لمتضرري السيول.. المستندات المطلوبة للحصول على مساعدات "التضامن"

بينها سن المتهم.. شائعات روجتها الـ سوشيال ميديا حول قضية شهيد الشهامة

بينها سن المتهم.. شائعات روجتها الـ سوشيال ميديا حول قضية شهيد الشهامة

صور.. لـ"Android وiOS".. أفضل تطبيقات التنبؤ بالطقس وتتبع الأعاصير

صور.. لـ"Android وiOS".. أفضل تطبيقات التنبؤ بالطقس وتتبع الأعاصير

ظاهرة مناخية أثارت الجدل.. الفرق بين الإعصار والمنخفض المداري

ظاهرة مناخية أثارت الجدل.. الفرق بين الإعصار والمنخفض المداري

الأمطار رعدية بـ6 محافظات.. الأرصاد تحذر من طقس 24 ساعة مقبلة

الأمطار رعدية بـ6 محافظات.. الأرصاد تحذر من طقس 24 ساعة مقبلة

رواتب تصل لـ8 آلاف جنيه.. تفاصيل نشرة وظائف "مصر تعمل" الأسبوعية

رواتب تصل لـ8 آلاف جنيه.. تفاصيل نشرة وظائف "مصر تعمل" الأسبوعية

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