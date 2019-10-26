تداول عدد كبير من رواد موقع التواصل الاجتماعي"فيسبوك"، صورة لمدير مدرسة المقربة الإعدادية التابعة بمركز قوص بقنا، ممسكًا في يده سلاحا آليا داخل فناء المدرسة.

وعلى الفور، توصلت الأجهزة الأمنية إلى مدير مدرسة المقربية الإعدادية بقوص، الذي ظهر في عدد من الصور التي تداولها مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي حاملاً سلاح في فناء المدرسة.

وقال مسئول في التربية التعليم في قنا، رفض نشر أسمه، هذه الصور قديمة في نهاية فصل الشتاء في أبريل من العام الحالي أيام الاستفتاء على الدستور، وكان "أحمد الدهشوري" مدير المدرسة، يحمل السلاح الخاص بأحد الأفراد المكلفين بتأمين الاستفتاء، عقب دخوله دورة المياه، في فناء المدرسة، وقام أحد المدرسين بالتقاط صور له بهذه الطريقة المنتشرة على فيسبوك.