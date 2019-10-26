لقي مسن مصرعه بالدقهلية، اليوم، متأثرا بإصابته بعدما صدمته سيارة ميكروباص في منطقة السواقي على طريق "أويش الحجر - المنصورة".

تلقى اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء سيد سلطان، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغا من أهالي قرية أويش الحجر، بمصرع شخص مسن صدمته سيارة ميكروباص على الطريق وهروب السائق.

انتقل على الفور العميد خالد الزيني، مأمور مركز المنصورة، وضباط المباحث إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين مصرع عبدالمعبود عبدالباقي، 60 عاما، وذلك بعدما صدمته سيارة ميكروباص أثناء سيرة على طريق "السواقي - أويش الحجر"، وهرب السائق عقب الحادث تاركا السيارة.

نقلت الجثة إلى مشرحة مستشفى المنصورة الدولي تحت تصرفات النيابة العامة، وتم التحفظ على السيارة، وكلفت إدارة البحث الجنائي بسرعة ضبط السائق الهارب، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.