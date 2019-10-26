الغرفة التجارية تعلن انخفاض أسعار الخضروات من 15 لـ 25% مقارنة بـ 2018

قال حاتم نجيب، نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة باتحاد الغرف التجارية، إن أسعار السلع الاستراتيجية تشهد حالة من الاستقرار في الأسواق لما يقرب من 6 أشهر.

وأضاف "نجيب" خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "صالة التحرير" والذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، عبر فضائية "صدى البلد"، أن هناك انخفاضا يتراوح ما بين 15 إلى 25% مقارنة بالعام الماضي بجميع أصناف الخضروات والفاكهة.

وأوضح أن التوسع بالمشروعات الزراعية، أدى لاستقرار داخل الأسواق، وانخفاض في أسعار المنتجات، بسبب زيادة المعروض من المنتجات.

وأكد نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة باتحاد الغرف التجارية، أن صغار المنتجين يبذلون مجهودا كبيرا، من أجل توفير ما يلزم الأسواق من الخضروات والفاكهة، مشيرا إلى أن مصر تصدر العنب إلى دول شرق آسيا بنسب كبيرة، وخاصة الصين.