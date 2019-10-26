أكدت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم، السبت، سيشهد نهاية حالة عدم الاستقرار على مستوى الحالة الجوية في مصر، حيث ستتحسن اعتبارا من غد، الأحد.

وأضافت خلال مداخلة بالفيديو كونفرنس، مع الإعلامية لبنى عسل، مقدمة برنامج "الحياة اليوم"، عبر شاشة "الحياة"، أن كل من السواحل الشمالية، ومناطق بالدلتا تعرضت لأمطار غزيرة، كما سقطت أمطار غزيرة على مناطق من شمال ووسط سيناء وسيول في العريش.

وتابعت: "بدأ المنخفض الجوي يتحرك جهة الشرق ليؤثر على دول فلسطين، سوريا، والأردن، وبداية من الغد ستتحسن الأحوال الجوية، وتعود درجات الحرارة إلى معدلاتها الطبيعية في هذا الوقت من العام".

وواصلت: "هناك فرص لسقوط الأمطار على السواحل الشمالية وشمال ووسط سيناء من خفيفة إلى متوسطة، على أن تكون غير مؤثرة على أنشطة المواطنين".

وأردفت، أنه بداية من غد، الأحد، ستكون درجات الحرارة في القاهرة 26 درجة الحرارة العظمى، و20 درجة للصغرى، كما أن مدن الساحل الشمالي ستتراوح ما بين 25 و26 درجة عظمى، و19 درجة في الصغرى.