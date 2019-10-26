قال السفير عزت سعد، سفير مصر الأسبق في روسيا ومساعد وزير الخارجية سابقا، إن هناك فرصا واعدة للتعاون المشترك بين روسيا ودول أفريقيا في 5 مجالات محددة، تشمل التعاون في "البنية التحتية الصناعية، والطاقة، والأمن الغذائي، والنقل، واللوجيستيات".

وأضاف "سعد" خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "الحياة اليوم"، والذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل والمذاع على فضائية "الحياة"، أن روسيا لا تملك سوى 4 مكاتب تجارية فقط في القارة بأكملها، منهم مكتبها في القاهرة.

وأوضح أن السياسة الخارجية الروسية، تقضي بعدم التدخل في الشأن الداخلي للدول، وعدم التعاون بمشروطيات سياسية، مع احترام سياسة الدول ومنظومات القيم الخاصة بها.

وأكد سفير مصر الأسبق لدى روسيا، أن بيان القمة الروسية الأفريقية قضى بمبادئ واضحة ودقيقة، تعكس جهد مشترك لمصر وروسيا في تعزيز الشراكة بين الأخيرة والقارة.