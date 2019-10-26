أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي إطلاق مشروع بنك المواهب الرياضية الذي سيتبنى اكتشاف أصحاب المواهب في كافة الألعاب الرياضية، والعمل على تنمية هذه المواهب من خلال برامج رعاية وتأهيل تحت إشراف الاتحاد الرياضي للجامعات.

ووجه الوزير بأن يشمل هذا المشروع كل فصائل المجتمع المصري وليس طلبة الجامعات فقط، بالإضافة الى أن يشمل أيضا الجانب الإعلامي في مجال الرياضة.

ويهدف مشروع بنك المواهب لاكتشاف الموهوبين في كرة القدم وكرة اليد والسلة والطائرة والهوكي بخلاف كل الألعاب الفردية، بالإضافة إلى الموهوبين في التعليق على المباريات أو التصوير أو التحليل أو كل من يرى نفسه لديه موهبة في تقديم البرامج الرياضية او العمل كمراسل.