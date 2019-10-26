افتتح اللواء عصام سعد، محافظ الفيوم، أعمال إعادة إعمار وتوصيل المرافق والخدمات والفرش الكامل لـ23 منزلاً للأسر الأولى بالرعاية، ومصنعاً للسجاد اليدوي، وسلم 15 عقداً للمشروعات الصغيرة، لأهالي قرية دار السلام التابعة لمركز يوسف الصديق، اليوم.

وتفقد مدرسة التعليم المجتمعي للفتيات بالقرية، وذلك تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفي إطار المشروع القومي "حياة كريمة"، وبالتعاون بين المحافظة ومؤسسة صناع الخير للتنمية.

وأعرب محافظ الفيوم، خلال افتتاح المنازل عن سعادته لمشاركته أهالي القرية فرحتهم بتطوير منازلهم، قائلا إن إعادة إعمار المنازل بقرية دار السلام جاء بالتنسيق بين محافظة الفيوم، وجمعية صناع الخير في إطار المشروع القومي "حياة كريمة"، بما يجعل القرية من القرى الأكثر تطوراً من خلال التعاون المثمر والبناء بين قطاعات ومؤسسات الدولة الحكومية من جانب، والجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني من جانب آخر بما يعود بالنفع على المواطن.

وأشاد محافظ الفيوم، بالدور الإيجابي لجمعية صناع الخير في القطاعين الخدمي والتنموي، والوقوف بجانب المواطنين الأولى بالرعاية ومتابعة العمل بالقرى الأكثر احتياجاً، وأكد أن إعمار المنازل للأسر الأولى بالرعاية سيأتي تباعاً بمختلف قرى مراكز المحافظة، لافتاً إلى أنه جار الإعداد للبدء في إعادة إعمار المنازل بقرية الستح التابعة لمركز إطسا خلال شهر نوفمبر المقبل.

وخلال الاحتفال، التقى بعض أهالي القرية، واشتكوا للمحافظ من عدم وجود مركز شباب، وطالبوا بإنشاء مدرسة، ورصف وتمهيد الطريق الرئيسي المؤدي للقرية، وتعهد محافظ الفيوم، بأنه سيلتقي بوفد من أبناء القرية في أقرب وقت بديوان عام المحافظة، بحضور عدد من التنفيذيين لوضع الحلول المناسبة لمشكلاتهم.

وأوضح مسئول جمعية صناع الخير، أن عمليات الإعمار والتأهيل، شملت 23 منزلاً بتكلفة 3 ملايين جنيها للأسر الأولى بالرعاية بقرية دار السلام، وتضمنت الأعمال ترميم الجدران، وعمل الأسقف، ونجارة الأبواب، والشبابيك وأعمال المحارة والتشطيب، وأرضيات السيراميك للحمامات، والمطابخ، وتوصيل الكهرباء، ومياه الشرب، فضلاً عن الفرش الكامل للمنازل بغرفتين ومطبخ وأجهزة كهربائية مثل ثلاجة، وبوتجاز، ومروحتين سقف، وغسالة، لكل منزل بجانب توصيل مياه الشرب لـ 30 منزلاً أخرى بالقرية.

وأضاف مسؤول الجمعية، أن الجمعية قدمت مشروعات تنموية للأسر الأكثر احتياجاً والبالغ عددها 15 مشروعاً، عبارة عن 3 رؤوس أغنام لكل أسرة، كما تم تنظيم قافلة طبية مجانية للكشف عن أمراض العيون من خلال مبادرة "عينيك في عينينا"، وتم خلالها توقيع الكشف الطبي لـ850 من مواطني القرية، وتوزيع 470 علبة دواء، وتسليم 168 نظارة طبية، وإجراء 39 عملية جراحة للعيون مجاناً.

كما أنشأت الجمعية أول مصنع لإنتاج السجاد اليدوي بالقرية على مساحة 250 متر مربع بتكلفة نصف مليون جنيها بالتعاون مع أندية الروتاري، ويشمل 6 نول لغزل السجاد تصل في المرحلة القادمة إلى 24 نول، ويوفر المصنع 72 فرصة عمل, ويأتي إنشاؤه في إطار تنفيذ فكرة العودة للقرية المصرية المنتجة للمنتج الواحد على أرض الواقع بما يوفر العديد من فرص العمل لأهالي القرية.

حضر الافتتاح، كلا من إيمان أحمد ذكي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالفيوم, ومصطفى زمزم، رئيس مجلس إدارة مؤسسة صناع الخير للتنمية، وأسماء قنديل، المتحدث الرسمي لمشروع "حياة كريمة"، والفنان أحمد فلوكس، سفير مؤسسة صناع الخير للتنمية، والدكتورة كورين ملاك، أمين صندوق المؤسسة، والمهندس علي نبوي، نائب رئيس مركز ومدينة يوسف الصديق لشئون القرى، وممثلي أندية روتاري العروبة شركاء مؤسسة صناع الخير في إنشاء مصنع السجاد اليدوي بالقرية برئاسة المهندس حسام سفر، رئيس مجلس إدارة نادي روتاري العروبة، وعدد من وكلاء الوزارة والجهاز التنفيذي، وممثلي الجمعيات الأهلية، ومنظمات المجتمع المدني.