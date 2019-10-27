طمأنت الدكتورة بسنت فهمي، الخبيرة الاقتصادية وعضو مجلس النواب، الشعب المصري في ملف سد النهضة، حيث ذكرت أن مصر لن تفرط في أي نقطة مياه، وأن حق مصر في نهر النيل ليس مطروحا للمناقشة من الأساس لأنه حق من آلاف السنين، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حوار واستثمار"، على شاشة "الصحة والجمال".

وأضافت "فهمي"، أن العالم المصري فاروق الباز تحدث عن مشروع "ممر التنمية" وهذا المشروع كافة أوراقة جاهزة لدى الدولة، وكذلك منطقة شرق العوينات والتي يوجد بها مياه جوفية تغطي 100 سنة لزارعة 250 ألف فدان، مستطردة: "أنا عاوزه الناس تطمئن، ممكن نقعد نتفاوض وكل شيء يتحل بالتفاوض، عندنا كمان مشروعات لتحلية مياه البحر، عندنا مليون خطة بديلة لمياه نهر النيل وهذا لا يعني أننا قد نفرط في أي نقطة مياه".

وشددت عضو مجلس النواب، على ضرورة ترشيد الاستهلاك من المياه، مضيفًة: "مش عاوزين رش الشوارع بالمياه وغسيل السيارات في الشارع والري بالغمر والحاجات دي تاني".