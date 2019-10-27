قالت ريما مكتبي موفدة قناة العربية في لبنان، إن المتظاهرين قطعوا كل الطرق الرئيسية، حيث أُعطيت أوامر واضحة للجيش وقوى الأمن لفتح الطرق.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج "الحكاية"، عبر شاشة "MBC مصر": "حاولوا ذلك لكن سرعان ما عاد الناس، وكان المشهد مؤثرا جدًا في وسط بيروت، وافترش الناس الأرض بأجسادهم عندما جاءت الآليات العسكرية".

وتابعت أنه جرى عقد اجتماع أمني ضم كل الأجهزة الأمنية وكانت مخرجاته تنص على حماية التظاهرات وفتح الطرق.

وواصلت: "انحسرت التظاهرات بعض الشيء، والسبب لا يرجع إلى الضغط الاقتصادي فقط، ولكن أيضًا كان هناك مشهدًا مرعبًا في بيروت يتمثل في التظاهرات المضادة الموالية لحزب الله خرجت للشوارع وحصل نوع من الاحتكاك مع المتظاهرين".