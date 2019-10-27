 12 معلومة عن العرض الأسطوري لأوبرا عايدة في معبد "حتسبشوت"

احتضنت ساحة معبد الملكة "حتشبسوت" في الأقصر، جنوب الصعيد، عروض أوبرا عايدة بعد غياب 22 عامًا من الغياب، عقب أحداث الدير البحري في القرن الماضي، والذي وصفه الحاضرون بالعرض الأسطوري وإليك أهم المعلومات عنهت بعد عودتها لعاصمة الآثار العالمية.

1- أوبرا عايدة"، والتي تحكى عن قصة حب نشأت بين أسيرة حبشية اسمها عايدة وراداميس قائد الجيش المصرى، الذى حكم عليه فرعون مصر بالإعدام بعدما ثبت عليه محاولته للهرب مع عايدة إلى الحبشة.

2- توقفت عروض أوبرا عايدة في معبد حتشبسوت عقب احداث الدير البحري في نوفمبر 1997م التي راح ضحيتها عدد من السياح على يد عناصر إرهابية

3- أول عرض لأوبرا عايدة عام 1871 على مسرح دار الأوبرا القديمة بالقاهرة بمناسبة افتتاح قناة السويس

4- أول عرض في أوربا على مسرح لاسكالا في إيطاليا فى فبراير 1872م.

5- 26 أكتوبر 2019 أولى انطلاق عروض أوبرا في ساعة معبد حتشبسوت

6- 80 عازفًا من أوركسترا أكاديمية (لفيف) السيمفونية في أوكرانيا، بقيادة المايسترو الأوكرانية أوكسانا لينيف، و 70 موسيقيًا ضمن الكورال الوطني الأوكراني (دومكا)، يشاركون في العرض الذي يخرجه المخرج المسرحي الألماني مايكل شتورم.

7- 3 أيام مدة عروض الأوبرا وهدفها الترويج للسياحة في الأقصر وإعطاء صورة طيبة عن عودة الأمن والامان لمصر ورسالة طمأنينة.

8- نسبة إشغال الفنادق في الأقصر لأول مرة تصل إلى 100 % منذ موسم 2010

9- عدد الحضور لعروض الأوبرا وصل إلى 4000 أجنبي وعربي ومصري

10- سعر التذكرة حسب الدرجات من 100 دولار إلى 750 دولار لدرجة vib وهي الاغلى في تاريخ الأوبرا في الأقصر

11- 200 فريق عمل أجنبي وأكثر من 17 مؤسسة وهيئة وفندق حول مصر مشاركة لإنجاح العرض

12- انظمة العرض بإضاءة ثلاثية الأبعاد.