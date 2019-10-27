قالت مصادر، لـ"الوطن"، إنّ 8 مروحيات وطائرة إف 16 خرجوا من منطقة شمال شرق حلب تحديدا غرب قرية باريشا، وبدأت الطائرات التي ظنّ الجميع أنّها تابعة لتركيا، استهداف منزلا يتردد أنّ ساكنه قيادي في تنظيم داعش الإرهابي، لكن لا أحد يعلم هويته.

وترددت أنباء فجر اليوم عن مقتل أبوبكر البغدادي زعيم تنظيم داعش الإرهابي، في عملية نفذتها قوات أمريكية.

ووقعت اشتباكات مع الطائرات المروحية خلال عملية الإنزال، إذ كان واضحا أنّ الهدف القبض عليه وليس تصفيته وقتله.

وقصفت الطائرة الحربية المنزل، وقُتل داخله 9 أفراد بينهم الشخص المستهدف وزوجته وأطفال، وبعد القصف هرب أشخاص كانوا مرافقين للشخص المستهدف في سيارات وطاردتهم المروحيات، وانتهت الاشتباكات بمقتلهم جميعا.

وذكرت شبكتا التلفزيون الأمريكيتان CNN وABC في وقت مبكر من صباح اليوم، أنّ زعيم تنظيم داعش الإرهابي أبوبكر البغدادي قتل على الأرجح بعد غارة أمريكية في منطقة إدلب بسوريا.

وأوضحت شبكة CNN أنّ الجيش الأمريكي يجري تحاليلا طبية قبل أن يتمكن من تأكيد مقتل البغدادي رسميا، ونقلت إحدى وسائل الإعلام الأمريكية عن مصادر حكومية عديدة قولها، إنّ البغدادي قد يكون قتل نفسه بسترة انتحارية عندما هاجمت قوات أمريكية خاصة موقعه.