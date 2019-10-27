شهدت أسعار الذهب، استقرارا، في سوق المال، خلال بدء تعاملات اليوم، الأحد الموافق 27 من أكتوبر.

واستقر سعر عيار 24 عند 780 جنيها للجرام، و683 جنيها للجرام من عيار 21، و585 للجرام من عيار 18.

بينما سجل الجنيه الذهب 5,466 جنيه .