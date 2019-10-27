استعدت أجهزة محافظة الفيوم، للتعامل مع الأمطار والسيول المحتملة خلال فصل الشتاء، وطهرت مديرية الري بالمحافظة، 3 مخرات للسيول على مستوى المحافظة، من القمامة والأتربة، وفع أي معوقات لمسار السيول المتوقع، وأعلنت شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي، رفع حالة الطوارئ للتعامل مع الأمطار والسيول.

وقال المهندس محمد خضر، وكيل وزارة الري بالفيوم، في تصريح خاص لـ"الوطن"، أن المديرية، نفذت أعمال تطهير بالتعاون مع الوحدات المحلية، خلال الفترة الماضية، لثلاث مخرات، وهي "علي فراج"، و"محمود السيد"، و"أبو مغيب"، وتم رف أي معوقات في مجرى المخرات الثلاثة، لتيسير سير المياه في حالة حدوث سيول.

ومن جانبها، أعلنت شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي، حالة الطوارئ استعدادا لمواجهة الأمطار والطقس السيئ، قال اللواء هشام درة، رئيس مجلس إدارة الشركة، في تصريح صحفي، اليوم، أن الشركة رفعت حالة الاستعداد القصوى والطوارئ بجميع مناطق قطاعات المحافظة والمراكز لمجابهة أي مشكلات تطرأ في الشبكات والمحطات، تزامنا مع هطول الأمطار، وتغير حالة الطقس، والأحوال الجوية على جمهورية مصر العربية.

وأضاف رئيس مجلس إدارة الشركة، أنه كلف المهندس سامي غالي، رئيس قطاع المياه، بتشكيل فريق عمل وغرفة طوارئ لمتابعة كل الشكاوى التي ترد إلى الخط الساخن 125 وغرفة الطوارئ على مدار 24 ساعة، وحلها فورًا خاصة في حالة هطول الأمطار بشوارع المحافظة.

وأصدر رئيس مجلس إدارة الشركة، تعليمات بضرورة التواصل مع المواطنين والتعرف على مشاكلهم، وسرعة الانتقال إلى أي أماكن قد تطرأ فيها الأزمة لقدر الله، وأوضح أنه تقرر إلغاء الإجازات لأصحاب الأعمال المرتبطة بإدارة الأزمات، وغرفة العمليات، والتشغيل والمتابعة، والصرف الصحي والصيانة، وأنه سيتم العمل بنظام الورديات المستمرة على مدار 24 ساعة، بالإضافة إلى التنسيق الكامل مع الجهات المسئولة وخاصة المحليات بمراكز والقرى.

وشدد رئيس مجلس إدارة الشركة، على ضرورة انتظام العمل بجميع المحطات والشبكات على مستوى المحافظة، واستمرار العمل بجميع المواقع التابعة للشركات، والمتابعة الميدانية لسير العمل بكل طاقتها، مشيرًا إلى تواجد جميع رؤساء القطاعات ومديري العموم في مناطق عملهم والاطمئنان بصفة مستمرة على سير العمل، والتأكد من عدم وجود أي مشكلات بالشبكات والمحطات.

وأوضح رئيس مجلس الإدارة، أنه يتابع بنفسه على مدار 24 الساعة مع غرفة وطوارئ الشركة للوقوف على آخر المستجدات التي من المحتمل أن تطرأ فجأة والتعرف عليها وكيفية الحلول السريعة بها، مع مراعاة كل القطاعات التابعة بمحافظة الفيوم، لإدارة أي أزمة تحدث خلال الأيام المقبلة بالمحافظة.